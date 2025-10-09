НБУ підняв курс долара на 10 копійок

Динаміка резервів НБУ

У вересні на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 2,9 млрд доларів, зокрема з боку Світового банку, ініціативи ЄС Era Loans та від розміщення облігацій внутрішньої позики. Водночас НБУ виплачував кошти для погашення держборгу та його обслуговування в розмірі 563,6 млн доларів, а також на рахунки МВФ було перераховано 254,4 млн доларів.

У результаті, протягом вересня міжнародні резерви збільшилися на 1,1% - до 46,519 млрд доларів.