Курс долара Економіка Авто Tech

НБУ підняв курс долара на 10 копійок

Фото: Курс долара збільшився на 10 копійок (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні - на 10 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на 10 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5062 гривень за 1 долар (+0,10 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становить 48,2053 гривень за 1 євро (+0,07 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 12 копійок до 41,49-41,52 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям торгів 9 жовтня.

udinform.com

На готівковому ринку курс продажу долара порівняно зі значенням 9 жовтня зріс на 10 копійок до 41,68 гривень, водночас курс продажу євро збільшився на 6 копійок - до 48,65 гривень.

Динаміка резервів НБУ

У вересні на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 2,9 млрд доларів, зокрема з боку Світового банку, ініціативи ЄС Era Loans та від розміщення облігацій внутрішньої позики. Водночас НБУ виплачував кошти для погашення держборгу та його обслуговування в розмірі 563,6 млн доларів, а також на рахунки МВФ було перераховано 254,4 млн доларів.

У результаті, протягом вересня міжнародні резерви збільшилися на 1,1% - до 46,519 млрд доларів.

Курс долара