RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

НБУ поднял курс доллара на 10 копеек

Фото: Курс доллара увеличился на 10 копеек (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне – на 10 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на 10 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,5062 гривен за 1 доллар (+0,10 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составляет 48,2053 гривен за 1 евро (+0,07 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 12 копеек до 41,49-41,52 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием торгов 9 октября.

udinform.com

На наличном рынке курс продажи доллара по сравнению со значением 9 октября вырос на 10 копеек до 41,68 гривен, при этом, курс продажи евро увеличился на 6 копеек – до 48,65 гривен.

Динамика резервов НБУ

В сентябре на валютные счета правительства в Национальном банке поступило 2,9 млрд долларов, в том числе со стороны Мирового банка, инициативы ЕС Era Loans и от размещения облигаций внутреннего займа. В то же время, НБУ выплачивал средства для погашения госдолга и его обслуживания в размере 563,6 млн долларов, а также на счета МВФ было перечислено 254,4 млн долларов.

В результате, на протяжение сентября международные резервы увеличились на 1,1% - до 46,519 млрд долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара