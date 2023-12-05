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НБУ підняв "гнучкий" курс долара вище фіксованого

Україна, Вівторок 05 грудня 2023 15:47
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НБУ підняв "гнучкий" курс долара вище фіксованого Фото: курс долара виріс на 13 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підняв курс долара вище за рівень фіксованого, який тримався більше року (36,57). Долар на міжбанку йде вгору після скасування обмежень на готівковому ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 6 грудня 2023 року встановлено на такому рівні: 36,6618 грн за 1 долар (+0,1235 грн).

НБУ підняв &quot;гнучкий&quot; курс долара вище фіксованого

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 39,6461 гривень за 1 євро (-0,0674 грн).

НБУ підняв &quot;гнучкий&quot; курс долара вище фіксованого

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 13 копійок до 36,68-36,70 грн/долар (купівля-продаж).

НБУ підняв &quot;гнучкий&quot; курс долара вище фіксованого

udinform.com

На готівковому ринку курс не змінився - 37,40 гривень за долар.

Ситуація на ринку

Нагадаємо, Національний банк (НБУ) 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. До цього з початку війни НБУ тримав фіксований курс гривні до долара, спочатку 29,25 грн/долар, а з 21 липня 2022 року - 36,57 грн/долар.

Наразі офіційний курс встановлюється за результатами торгів на міжбанку, де домінує НБУ та фактично контролює курс.

Крім того, НБУ з 1 грудня 2023 року зняв усі обмеження для банків на продаж ними готівкової іноземної валюти населенню.

Тепер банки зможуть купувати валюту на міжбанку у НБУ за нижчим курсом та продавати її на готівковому ринку. Натомість курс на міжбанку зростає, оскільки НБУ почав давати зміцнюватися долару. Таким чином, курси почали зближуватись. Різниця між курсами скоротилася до 70 копійок.

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