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НБУ поднял "гибкий" курс доллара выше фиксированного

Украина, Вторник 05 декабря 2023 15:47
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НБУ поднял "гибкий" курс доллара выше фиксированного Фото: курс доллара вырос на 13 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) поднял курс доллара выше уровня фиксированного, который держался больше года (36,57). Доллар на межбанке идет вверх после отмены ограничений на наличном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 6 декабря 2023 года установлен на таком уровне: 36,6618 гривен за 1 доллар (+0,1235 грн).

НБУ поднял &quot;гибкий&quot; курс доллара выше фиксированного

bank.gov.ua

Курс евро составит 39,6461 гривен за 1 евро (-0,0674 грн).

НБУ поднял &quot;гибкий&quot; курс доллара выше фиксированного

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 13 копеек до 36,68-36,70 грн/доллар (покупка-продажа).

НБУ поднял &quot;гибкий&quot; курс доллара выше фиксированного

udinform.com

На наличном рынке курс не изменился - 37,40 гривен за доллар.

Ситуация на рынке

Напомним, Национальный банк (НБУ) 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса. До этого с начала войны НБУ держал фиксированный курс гривны по отношению к доллару, сначала 29,25 грн/доллар, а с 21 июля 2022 года - 36,57 грн/доллар.

Теперь официальный курс устанавливается по результатам торгов на межбанке, где доминирует НБУ и фактически контролирует курс.

Кроме того, НБУ с 1 декабря 2023 года снял все ограничения для банков на продажу ими наличной иностранной валюты населению.

Теперь банки смогут покупать валюту на межбанке у НБУ по более низкому курсу и продавать ее на наличном рынке. В то же время курс на межбанке растет, поскольку НБУ начал давать укрепляться доллару. Таким образом, курсы начали сближаться. Разница между курсами сократилась до 70 копеек.

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