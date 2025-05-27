НБУ піднімає курс долара четвертий день поспіль

Офіційний курс на 28 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6758 гривень за 1 долар (+0,1051 грн).



bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 47,3104 гривень за 1 євро (+0,0154 грн).



bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 6 копійок до 41,66-41,69 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.



udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок до 41,80 гривень.