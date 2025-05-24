Чи очікувати стрибка долара: банкір дав прогноз на кінець травня

В останній тиждень травня основні курсові коливання відбуватимуться в попередніх межах. Офіційні курси валют коливатимуться в діапазоні 41,6-41,8 грн/долар та 45,5-47 грн/євро.

По це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку.

"Загальні обставини ринку не зміняться: на формування курсів передусім впливатиме співвідношення попиту та пропозиції у поєднанні з діями НБУ, який валютними інтервенціями зможе утримати рівновагу, а відтак убезпечити ринок від стрімких курсових змін", - сказав він.

За його словами, важливим протягом тижня також варто вважати збереження притаманних для режиму "керованої гнучкості" ознак, серед яких такі:

1) мізерні поточні курсові зміни;

2) різноспрямовані коливання курсів валют (курси можуть, як зростати, так і знижуватися);

3) різниця між курсами купівлі / продажу (спред) буде мінімально;

4) мінімальна різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку (ця тенденція триває вже протягом 1,5 місяця);

5) збереження на попередньому рівні співвідношення курсу долара до євро: очікується, що за 1 євро даватимуть 1,10-1,15 долара;

"Тобто, усі вагомі ознаки, за якими можна відстежувати температуру ринку будуть сприятливими та прогнозованими: ринок перебуває на рівні, коли йому не загрожують немотивовані, неочікувані потрясіння", - вважає банкір.

Підсумки травня

"Загалом, підбиваючи підсумки травня, можна зробити висновок, що офіційний курс долара не перетне познаку в 42 грн, таким чином курс може бути в середньому на 1% нижчим, за початковий курс року", - сказав Лєсовий.

За його словами, єдине, що зараз може непокоїти громадян - це рівень споживчих цін, що безперечно тиснутиме на валютний ринок. А також низка воєнних обставин, які тією чи іншою мірою можуть позначитися на настроях. Однак, на його погляд, наразі нових воєнних ризиків не додасться, натомість будь-яке просування до миру навпаки може позитивно вплинути на курсові показники.

"Отже, на валютному ринку нас чекає ще один відносно спокійний тиждень - принаймні наразі відсутні жодні причини, які б могли зашкодити цьому. Загальна ситуація залишиться майже без змін, а відтак весна на валютному ринку минулася досить рівно, без аритмії", - констатував банкір.