НБУ поднимает курс доллара четвертый день подряд

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает четвертый день подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 28 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,6758 гривен за 1 доллар (+0,1051 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 47,3104 гривен за 1 евро (+0,0154 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс вырос на 6 копеек до 41,66-41,69 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 41,80 гривен.
Аналитики не ожидают существенных изменений курса доллара до конца мая. Такого мнения придерживаются в Глобус Банке, Юнекс Банке, а также в инвесткомпании ICU.
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