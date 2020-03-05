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НБУ переглянув список системно важливих банків

Новини » Економіка     05.03.2020 - 15:15
НБУ переглянув список системно важливих банків
Фото: Національний банк (РБК-Україна)

По відношенню до системно важливих банків діють підвищені вимоги

Національний банк України оновив перелік системно важливих банків. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За даними прес-служби, кількість банків лишилась незмінна і складає 14 установ, водночас замість Укрсоцбанку, який минулого року приєднався до Альфа-Банку, до переліку увійшов А-Банк. Так чином, системно важливими банками визначено:

  • А-Банк
  • Альфа-банк
  • Кредобанк
  • ОТП банк
  • Ощадбанк
  • Південний
  • Приватбанк
  • ПУМБ
  • Райффайзен Банк Аваль
  • Таскомбанк
  • Укргазбанк
  • Укрексімбанк
  • Укрсиббанк
  • Універсал банк.

Нагадаємо, для системно важливих банків діють підвищені вимоги, покликані забезпечити додатковий запас їх стійкості. Додатково до нормативного значення достатності основного капіталу вони мають сформувати буфер системної важливості, який почне діяти з 1 січня 2021 року і залежатиме від значення показника системної важливості банку

Відзначимо, у 2019 році Національний банк України за новою методологію визначив перелік з 14 системно важливих банків.

Нагадаємо, станом на 1 січня 2020 року в Україні нараховувалося 75 діючих банків, що на два менше у порівнянні з 1 січня 2019 року.

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