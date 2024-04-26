НБУ перерахував майже 40 млрд гривень прибутку до держбюджету, - Пишний

За даними НБУ, прибуток до розподілу Нацбанку за підсумками 2023 року склав 76,6 млрд гривень.

Сьогодні, 26 квітня, НБУ направив 37,97 млрд із вищезазначених коштів на збільшення своїх загальних резервів. Це зробили відповідно до закону "Про Національний банк України". Решту коштів НБУ перерахував до держбюджету.

"Сьогодні Національний банк перерахував 38,64 млрд грн до Державного бюджету України. Ці кошти посилять можливості нашої країни та підтримають бюджет війни", - розповів Пишний.

Загалом з початку повномасштабної війни НБУ направив до держбюджету понад 129 млрд гривень.