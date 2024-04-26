НБУ перечислил почти 40 млрд гривен прибыли в госбюджет, - Пышный

Национальный банк Украины направил в государственный бюджет почти 40 млрд гривен своей прибыли.
Об этом заявил глава Нацбанка Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
По данным НБУ, прибыль к распределению Нацбанка по итогам 2023 года составила 76,6 млрд гривен.
Сегодня, 26 апреля, НБУ направил 37,97 млрд из вышеуказанных средств на увеличение своих общих резервов. Это сделали в соответствии с законом "О Национальном банке Украины". Остальные средства НБУ перечислил в госбюджет.
"Сегодня Национальный банк перечислил 38,64 млрд грн в Государственный бюджет Украины. Эти средства усилят возможности нашей страны и поддержат бюджет войны", - рассказал Пышный.
Всего с начала полномасштабной войны НБУ направил в госбюджет более 129 млрд гривен.
Напомним, Нацбанк уже несколько раз перечислял свою прибыль в государственный бюджет.
В частности, в 2023 году был поставлен рекорд - в государственный бюджет от Нацбанка поступило 71,87 млрд грн. Всего прибыль к распределению по итогам 2022 года составила 91 млрд гривен.
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