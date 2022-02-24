UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

НБУ перечислит в госбюджет прибыль за 2021 год, - указ президента

Автор: Александр Белоус

Национальный банк сегодня перечислит в государственный бюджет часть прибыли за 2021 год. Соответствующий указ издал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

"Рекомендовать Национальному банку Украины 24 февраля 2022 года осуществить в установленном порядке перечисление в государственный бюджет Украины суммы части прибыли к распределению по итогам 2021 года в полном объеме", - говорится в указе.

Напомним, законом О государственном бюджете Украины на 2022 год устанавливает, что НБУ перечисляет в государственный бюджет Украины средства на общую сумму не менее 13,581 млрд гривен.

Прогнозные ожидания Национального банка части прибыли к распределению за 2021 год, которая будет подлежать перечислению в государственный бюджет в 2022 году, составляют 13,6 млрд грн.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк УкраиныВторжение России в Украину