НБУ перерахує до держбюджету прибуток за 2021 рік, - указ президента

Національний банк сьогодні перерахує до державного бюджету частину прибутку за 2021 рік. Відповідний указ видав президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента .

"Рекомендувати Національному банку України 24 лютого 2022 року здійснити в установленому порядку перерахування до державного бюджету України суми частини прибутку до розподілу за підсумками 2021 року у повному обсязі", - йдеться в указі.

Нагадаємо, законом про державний бюджет України на 2022 рік встановлює, що НБУ перераховує до державного бюджету України кошти на загальну суму не менш як 13,581 млрд гривень.

Прогнозні очікування Національного банку частини прибутку до розподілу за 2021 рік, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету у 2022 році, становлять 13,6 млрд грн.