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В НБУ ожидают не более одного транша МВФ до конца года

Новости » Экономика    11.06.2019 - 14:03
В НБУ ожидают не более одного транша МВФ до конца года
Фото: Екатерина Рожкова (flickr.com/National Bank Of Ukraine)

Оптимистичный сценарий НБУ предусматривает транш в 1,3 млрд долларов

Украина до конца 2019 года может получить только один транш кредита по программе сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью агентству Reuters, сообщает Deutsche Welle.

Как отметила Рожкова, этот транш на сумму 1,3 миллиарда долларов может быть доступен, если после досрочных парламентских выборов, которые должны состояться 21 июля, удастся быстро сформировать новое правительство.

"Если правительство будет сформировано и (...) оно начнет работать в сентябре, тогда у нас есть шанс получить транш до конца этого года - мы считаем это оптимистичным сценарием", - отметила Рожкова.

По ее словам, на данный момент международные резервы НБУ превышают 19 млрд долларов, а продолжение сотрудничества с МВФ позволит увеличить их до объема свыше 21 млрд долларов.

Напомним, миссия Международного валютного фонда работала в Киеве в конце мая. Планировалось, что по результатам будет принято решение об очередному транше на 1,3 млрд долларов. Однако миссия досрочно покинула Украину из-за объявления досрочных выборов, и вопрос о кредите не будет рассматриваться.

Ранее в НБУ неоднократно заявляли, что Украина получит два транша кредита от МВФ по 1,3 млрд долларов в мае и ноябре. Однако глава НБУ Яков Смолий 6 июня сообщил, что Национальный банк намерен пересмотреть прогноз уровня международных резервов на конец 2019 года из-за проблем с МВФ.

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