У НБУ очікують не більше одного траншу МВФ до кінця року

Фото: Катерина Рожкова (flickr.com/National Bank Of Ukraine)

Оптимістичний сценарій НБУ передбачає транш у 1,3 млрд доларів

Україна до кінця 2019 року може отримати лише один транш кредиту за програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Про це заявила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв'ю агентству Reuters, повідомляє Deutsche Welle.

Як зазначила Рожкова, цей транш на суму 1,3 мільярда доларів може бути доступний, якщо після дострокових парламентських виборів, які мають відбутися 21 липня, вдасться швидко сформувати новий уряд.

"Якщо уряд буде сформовано і (...) він почне працювати у вересні, тоді у нас є шанс отримати транш до кінця цього року - ми вважаємо це оптимістичним сценарієм", - зазначила Рожкова.

За її словами, на даний момент міжнародні резерви НБУ перевищують 19 мільярдів доларів, а продовження співпраці з МВФ дозволить збільшити їх до обсягу понад 21 мільярд доларів.

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду працювала в Києві наприкінці травня. Планувалося, що за результатами буде ухвалено рішення щодо чергового траншу на 1,3 млрд доларів. Але місія достроково залишила Україну через оголошення дострокових виборів, і питання про кредит не розглядатиметься.

Раніше в НБУ неодноразово повідомляли, що Україна отримає два транші кредиту від МВФ по 1,3 млрд доларів в травні і листопаді. Однак голова НБУ Яків Смолій 6 червня повідомив, що Національний банк має намір переглянути прогноз щодо рівня міжнародних резервів України на кінець 2019 року через проблеми з МВФ.