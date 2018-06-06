В НБУ ожидают, что майский уровень инфляции будет ниже прогнозированного ранее

При этом Нацбанк снова предостерег от необдуманного повышения соцстандартов, которое может ухудшить инфляционные ожидания

В Национальном банке Украины (НБУ) ожидают, что майский уровень инфляции окажется ниже прогнозированного регулятором ранее. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

По его словам, результаты апреля показали некоторое отклонение от прогнозной траектории в сторону увеличения, однако в мае, благодаря хорошему урожаю ягод и фруктов, инфляционные процессы замедлились, и уровень инфляции приблизился к прогнозируемому ранее.

Сологуб пояснил, что такая динамика была обусловлена тем, что Нацбанк заложил в свой прогноз достаточно высокие цены на указанную продукцию, однако в результате цены оказались не только ниже прогноза НБУ, но и ниже прошлогодних, что и обусловило снижение инфляции.

"По итогам апреля мы шли немного выше траектории. За май официальных цифр Госстата еще нет, но данные, которые мы собираем с помощью веб-скреппинга (мониторинг цен онлайн, - ред.), показывают, что в прошлом месяце ситуация развернулась в обратную сторону. Главным образом, за счет хорошего урожая на ягоды и фрукты. Цены на эту продукцию ниже, чем в прошлом году и чем мы заложили в прогноз. Фактические цифры по маю, наверное, уйдут чуть ниже нашей прогнозной траектории", - рассказал Сологуб.

Он пояснил, что, несмотря на жесткую монетарную политику регулятора и замедление роста реальных заработных плат, есть факторы, которые "подпитывают" инфляционный шок. В частности, повышение внутреннего спроса на фоне увеличения правительством социальных стандартов, в частности зарплат и пенсий.

"На фоне жесткой монетарной политики, на фоне замедления темпов роста реальных заработных плат инфляционный шок постепенно сворачивается. Но внутренний спрос его еще подпитывает", - отметил Сологуб.

Он предостерег правительство от дальнейшего повышения социальных стандартов и выплат, разъяснив, что более быстрый рост зарплат по сравнению с ростом производительности ведет к замедлению экономического роста, что негативно сказывается на уровне инфляции.

"Если зарплаты растут выше, чем рост производительности, то это влияет на инфляцию, заставляет центральный банк ужесточать монетарную политику и, в конце концов, приводит к замедлению темпов экономического роста", - пояснил замглавы НБУ.

Чиновник отметил, что в своем прогнозе регулятор учел повышение минимальной зарплаты до 4,2 тыс. гривен, пояснив, что это приведет к увеличению инфляции на 0,5%, до 8,4%, как и предполагалось.

Кроме того, в своем прогнозе НБУ закладывал повышение цены на газ для населения на уровне 17% (в соответствии с требованиями Международного валютного фонда – ред.), однако Сологуб затруднился спрогнозировать дальнейшее развитие событий, отметив, что все зависит от итога переговоров с МВФ.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) планирует снизить инфляцию до однозначного уровня уже в этом году.