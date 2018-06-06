У НБУ очікують, що травневий рівень інфляції буде нижче прогнозованого раніше

При цьому Нацбанк знову застеріг від необдуманого підвищення соцстандартів, яке може негативно вплинути на інфляційні очікування

У Національному банку України (НБУ) очікують, що травневий рівень інфляції виявиться нижче прогнозованого регулятором раніше. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

За його словами, результати квітня показали деяке відхилення від прогнозної траєкторії в бік збільшення, проте в травні, завдяки гарному врожаю ягід і фруктів, інфляційні процеси сповільнилися, і рівень інфляції наблизився до прогнозованого раніше.

Сологуб пояснив, що така динаміка була зумовлена тим, що Нацбанк заклав у свій прогноз досить високі ціни на зазначену продукцію, проте в результаті ціни виявилися не тільки нижче прогнозу НБУ, але і нижче торішніх, що і зумовило зниження інфляції.

"За підсумками квітня ми йшли трохи вище траєкторії. За травень офіційних цифр Держстату ще немає, але дані, які ми отримуємо з допомогою веб-скреппинга (моніторинг цін онлайн, - ред.), показують, що в минулому місяці ситуація розгорнулася у зворотний бік. Головним чином, за рахунок гарного врожаю на ягоди і фрукти. Ціни на цю продукцію нижче, ніж у минулому році і що ми заклали в прогноз. Фактичні цифри по травню, напевно, підуть трохи нижче нашої прогнозної траєкторії", - розповів Сологуб.

Він пояснив, що, незважаючи на жорстку монетарну політику регулятора і уповільнення зростання реальних заробітних плат, є чинники, які "підживлюють" інфляційний шок. Зокрема, підвищення внутрішнього попиту на тлі збільшення урядом соціальних стандартів, зокрема зарплат і пенсій.

"На тлі жорсткої монетарної політики на тлі уповільнення темпів зростання реальних заробітних плат інфляційний шок поступово згортається. Але внутрішній попит його ще підживлює", - зазначив Сологуб.

Він застеріг уряд від подальшого підвищення соціальних стандартів і виплат, роз'яснивши, що більш швидке зростання зарплати порівняно зі зростанням продуктивності веде до уповільнення економічного зростання, що негативно позначається на рівні інфляції.

"Якщо зарплати ростуть вище, ніж зростання продуктивності, то це впливає на інфляцію, змушує центральний банк посилювати монетарну політику і, врешті-решт, призводить до уповільнення темпів економічного зростання", - пояснив заступник голови НБУ.

Чиновник зазначив, що у своєму прогнозі регулятор врахував підвищення мінімальної зарплати до 4,2 тис. гривень, пояснивши, що це призведе до збільшення інфляції на 0,5%, до 8,4%, як і передбачалося.

Крім того, у своєму прогнозі НБУ закладав підвищення ціни на газ для населення на рівні 17% (відповідно з вимогами Міжнародного валютного фонду – ред.), однак Він не зміг спрогнозувати подальший розвиток подій, наголосивши, що все залежить від результату переговорів з МВФ.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) планує знизити інфляцію до однозначного рівня вже в цьому році.