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Интервью

Нацбанк планирует снизить инфляцию до однозначного уровня уже в этом году

НовостиФинансы    31.05.2018 - 11:24
Фото: Яков Смолий (Press office NBU)
Фото: Яков Смолий (Press office NBU)

По словам Смолия, сейчас инфляция находится на отметке 13%

Национальный банк Украины (НБУ) планирует снизить инфляцию до однозначного уровня уже в этом году. Об этом сегодня заявил глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы идем к цели - снижение и стабилизация инфляции на уровне 5% в среднесрочной перспективе. Если 2015 год мы завершили с инфляцией более 40%, сейчас она находится на отметке 13%. Уже в этом году она снизится до однозначного уровня", - сказал он.

Смолий добавил, что в середине следующего года уровень инфляции войдет в целевой диапазон, а в 2020 году - выйдет на уровень 5%.

Напомним, в начале мая НБУ подтвердил прогноз инфляции на 2018 год в 8,9% по итогам апреля.

Украина не должна возвращаться к режиму фискального доминирования, - глава НБУ НБУ пока не намерен менять прогнозы по получению Украиной очередного транша от МВФ
Теги публикации: Национальный банк Украины, инфляция, Яков Смолий  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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