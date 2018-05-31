Нацбанк планирует снизить инфляцию до однозначного уровня уже в этом году

По словам Смолия, сейчас инфляция находится на отметке 13%

Национальный банк Украины (НБУ) планирует снизить инфляцию до однозначного уровня уже в этом году. Об этом сегодня заявил глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы идем к цели - снижение и стабилизация инфляции на уровне 5% в среднесрочной перспективе. Если 2015 год мы завершили с инфляцией более 40%, сейчас она находится на отметке 13%. Уже в этом году она снизится до однозначного уровня", - сказал он.

Смолий добавил, что в середине следующего года уровень инфляции войдет в целевой диапазон, а в 2020 году - выйдет на уровень 5%.

Напомним, в начале мая НБУ подтвердил прогноз инфляции на 2018 год в 8,9% по итогам апреля.