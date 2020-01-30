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НБУ очікує затвердження нової програми з МВФ протягом декількох місяців

Новини » Економіка     30.01.2020 - 15:38
НБУ очікує затвердження нової програми з МВФ протягом декількох місяців
Фото: Яків Смолій (РБК-Україна)

Затвердження неможливе, поки Україні не виконала попередніх умов

Національний банк очікує схвалення Радою директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) нової програми з Україною протягом декількох місяців. Про це сьогодні на брифінгу сказав голова НБУ Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Смолій, у НБУ поки немає нової інформації про прогрес за новою програмою.

"У нас є домовленості, ми працюємо, чекаємо в найближчі місяці на ухвалення рішення", - сказав він.

За його словами, у разі підписання нової програми, Україна отримає транш вже в цьому році.

У той же час Смолій нагадав, що Верховна рада повернулася з канікул. За його словами, тепер народні депутати зможуть розглянути законопроект №2571 про неможливість повернення банків-банкрутів на ринок.

Нагадаємо, в грудні 2019 року глава НБУ Яків Смолій заявив, що Україна вже виконала ряд умов Міжнародного валютного фонду (МВФ), однак деякі з них залишаються на порядку денному. За його словами, це закон про неможливість повернення банків на ринок, якщо вони знаходяться в стадії ліквідації у Фонді гарантування, а також створення єдиних юридичних осіб податкової та митної служби. Як зазначив Смолій, також активно обговорювався законопроект про обіг земель сільськогосподарського призначення.

Нагадаємо, 8 грудня 2019 року директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва повідомила про досягнення угоди про нову програму підтримки України обсягом 5,5 млрд доларів протягом трьох років. Програма розширеного фінансування (EFF) повинна бути затверджена радою директорів МВФ.

Після цього, представник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Джеррі Райс заявив, що остаточне утвердження програми МВФ для України залежатиме від виконання попередніх умов.

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