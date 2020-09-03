НБУ не ожидает существенных колебаний курса доллара конца года

Национальный банк Украины не ожидает существенных колебаний курса доллара к гривне до конца года. В случае нестабильности НБУ будет вмешиваться в ситуацию на валютном рынке.

Об этом на брифинге сказал заместитель главы Национального банка Юрий Гелетий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы работаем в режиме гибкого валютного курса. Поэтому не имеет никаких планов переходить к режиму фиксированного курса. Мы считаем, что гибкое курсообразование является важным элементом политики инфляционного таргетирования и выступает предохранителем накопления дисбалансов в экономике", - сказал он.

По его словам, в случае возникновения колебаний на рынке НБУ будет принимать меры для их сглаживания.

"В условиях отсутствия шоков мы не ожидаем существенных колебаний на валютном рынке", - сказал Гелетий.

Как свидетельствуют прогнозы финансовых аналитиков, опрошенных РБК-Украина, в данный момент поводов для внезапной девальвации осенью 2020 года нет. Гривна может резко упасть в случае политического кризиса или очередного локдауна через коронавирус.

В течение осени 2020 года аналитики прогнозируют постепенную девальвацию гривны к доллару. Курс ожидается в пределах от 27 до 30 гривен/доллар.