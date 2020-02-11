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НБУ ожидает очень низкую инфляцию в течение нескольких месяцев

Новости » Экономика     11.02.2020 - 18:05
НБУ ожидает очень низкую инфляцию в течение нескольких месяцев
Фото: супермаркет в Украине (РБК-Украина)

Инфляция в течение длительного времени будет меньше 5%

Национальный банк Украины ожидает, что потребительская инфляция в течение следующих месяцев будет ниже целевого диапазона 5% ± 1 п.п. Об этом говорится в комментарии НБУ относительно уровня инфляции в январе 2020 года.

Как отмечается в сообщении, замедление годовой инфляции в январе до 3,2% обусловлено, прежде всего, дальнейшим воздействием прошлогоднего укрепления гривны на потребительские цены.

"Дополнительно этот эффект усиливался снижением мировых цен на энергоносители и увеличением предложения сырых продуктов питания. Эти факторы перевесили влияние высоких темпов роста потребительского спроса и заработных плат", - говорится в сообщении.

В то же время фактические показатели ценовой динамики соответствовали траектории прогноза Национального банка.

"Потребительская инфляция ожидаемо вышла за нижнюю границу целевого диапазона 5% ± 1.п. и вероятно будет находиться там на протяжении следующих месяцев, все еще отражая эффект прошлогоднего укрепления гривні, низкие мировые цены на энергоресурсы и ослабление давления со стороны предложения отдельных продуктов питания. Одновременно к концу года она вернется в пределы целевого диапазона вследствие высокого внутреннего спроса и дальнейшего смягчения монетарной политики НБУ", - отметили в НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года выросли на 0,2%. При этом в годовом измерении (к январю 2020 года) инфляция замедлилась до 3,2% с 4,1% в декабре 2019 года.

Напомним, Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 13,5% до 11,0% годовых с 31 января 2020 года, поскольку в 2019 году потребительская инфляция замедлилась до 4,1% - самого низкого уровня за последние шесть лет.

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