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НБУ очікує дуже низьку інфляцію протягом кількох місяців

Новини » Економіка     11.02.2020 - 18:05
НБУ очікує дуже низьку інфляцію протягом кількох місяців
Фото: супермаркет в Україні (РБК-Україна)

Інфляція протягом тривалого часу буде менше 5%

Національний банк України очікує, що споживча інфляція упродовж наступних місяців буде нижче цільового діапазону 5% ± 1 в.п. Про це йдеться в коментарі НБУ щодо рівня інфляції в січні 2020 року.

Як зазначається в повідомленні, уповільнення річної інфляції в січні до 3,2% зумовлене, передусім, подальшим впливом минулорічного зміцнення гривні на споживчі ціни.

"Додатково цей ефект підсилювався зниженням світових цін на енергоносії та збільшенням пропозиції сирих продуктів харчування. Ці чинники переважили вплив високих темпів зростання споживчого попиту та заробітних плат", - йдеться в повідомленні.

У той же час фактичні показники цінової динаміки відповідали траєкторії прогнозу Національного банку.

"Споживча інфляція очікувано вийшла за нижню межу цільового діапазону 5% ± 1 в.п. і ймовірно перебуватиме там упродовж наступних місяців, все ще відображаючи ефект минулорічного зміцнення гривні, нижчі світові ціни на енергоресурси та послаблення тиску з боку пропозиції окремих продуктів харчування. Водночас до кінця року вона повернеться до меж цільового діапазону внаслідок високого внутрішнього попиту та подальшого пом’якшення монетарної політики НБУ", - зазначили в НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у січні 2020 року порівняно з груднем 2019 року зросли на 0,2%. При цьому в річному вимірі (до січня 2020 року) інфляція сповільнилася до 3,2% з 4,1% у грудні 2019 року.

Нагадаємо, Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 13,5% до 11,0% річних з 31 січня 2020 року, оскільки у 2019 році споживча інфляція уповільнилася до 4,1% - найнижчого рівня за останні шість років.

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