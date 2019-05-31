ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

НБУ ответил на претензии ГБР по использованию средств

Новости » Экономика    31.05.2019 - 14:05
НБУ ответил на претензии ГБР по использованию средств
Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

В НБУ исключают претензии ГБР и Счетной палаты на 100 млн грн

Национальный банк прокомментировал материалы досудебного расследования Государственного бюро расследований относительно нецелевого использования средств в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, в этих материалах, в частности, указывается, что Счетная палата в 2018 году проверила состояние исполнения сметы административных расходов НБУ по 2017 год и обязательств по перечислению средств в госбюджет и установила факты неэффективного использования средств в сумме 106млн грн".

В НБУ заявляют, что утверждение о неэффективном использовании средств является некорректным.

Во-первых, Национальному банку непонятно происхождение указанной цифры, ведь в отчете Счетной палаты заключение с такой суммой отсутствует. Во-вторых, Национальный банк не считает "неэффективным" использование средств на те цели, на которые они были направлены. А именно:

  • 60 млн грн - судебные сборы по искам НБУ к Олегу Бахматюку;
  • 39,7 млн грн - пенсионные взносы и расходы на содержание КНПФ;
  • 7,1 млн грн - содержание непрофильных зданий и сооружений;
  • 3,6 млн грн - выплаты восстановленным работникам;
  • 2,5 млн грн - расходы на обеспечение телефонной связи;
  • 0,2 млн грн - неполученная компенсация от арендаторов помещений.

Напомним, Совет Национального банка Украины на заседании 26 февраля 2019 года заслушала отчет правления НБУ о выполнении Основных принципов денежно-кредитной политики в 2018 году. По результатам заседания Совет НБУ одобрил соответствующую оценку деятельности правления и рекомендации правлению и правительства Украины.

В Донецкой области на сбыте каннабиса задержали сотрудника СБУ В НБУ прокомментировали еще один иск Коломойского по делу Приватбанка
Новости Украины Национальный банк УкраиныбанкиГБР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь