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НБУ відповів на претензії ДБР щодо використання коштів

Новини » Економіка    31.05.2019 - 14:05
НБУ відповів на претензії ДБР щодо використання коштів
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

У НБУ відкидають претензії ДБР і Рахункової палати на 100 млн грн

Національний банк прокоментував матеріали досудового розслідування Державного бюро розслідувань щодо нецільового використання коштів у 2017 році. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, у цих матеріалах, зокрема, вказується, що Рахункова палата у 2018 році перевірила стан виконання кошторису адміністративних витрат НБУ за 2017 рік та зобов`язань з перерахування коштів до держбюджету та встановила "факти неефективного використання коштів у сумі 106млн грн".

У НБУ заявляють, що твердження про неефективне використання коштів є некоректним.

По-перше, Національному банку є незрозумілим походження зазначеної цифри, адже у звіті Рахункової палати висновок з такою сумою відсутній. По-друге, Національний банк не вважає "неефективним" використання коштів на ті цілі, на які їх було спрямовано. А саме:

  • 60 млн грн - судові збори за позовами НБУ до Олега Бахматюка;
  • 39,7 млн грн - пенсійні внески та витрати на утримання КНПФ;
  • 7,1 млн грн - утримання непрофільних будівель та споруд;
  • 3,6 млн грн - виплати поновленим працівникам;
  • 2,5 млн грн - витрати на забезпечення телефонного зв’язку;
  • 0,2 млн грн - неотримана компенсація від орендарів приміщень.

Нагадаємо, Рада Національного банку України на засіданні 26 лютого 2019 року заслухала звіт правління НБУ щодо виконання Основних засад грошово-кредитної політики у 2018 році. За результатами засідання Рада НБУ схвалила відповідну оцінку діяльності правління і рекомендації правлінню та уряду України.

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