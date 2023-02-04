НБУ оцінив ймовірність швидкого старту "плану Маршала" для України

Як зазначається у звіті, повоєнні плани відновлення України наразі передбачають тісну співпрацю з міжнародними кредиторами та донорами. Необхідні обсяги інвестицій для відновлення ушкодженої війною інфраструктури та виробництв вимірюються вже сотнями мільярдів доларів.

"Масштабні надходження коштів на відбудову не закладено в припущення базового сценарію макроекономічного прогнозу, адже акумуляція таких ресурсів та деталізація відповідної програми наразі тривають", - зазначають в НБУ.

За очікуваннями НБУ, започаткування такого проекту в короткостроковій перспективі разом з євроінтеграційними реформами значно прискорить темпи економічного зростання. Доходи населення зростатимуть значно швидше, ніж передбачалося в базовому сценарії, що обумовлюватиме посилення фундаментального інфляційного тиску. Проте його компенсуватимуть курсові ефекти через приплив валюти в країну та зниження премії за ризик.

"Це дасть змогу НБУ раніше почати цикл пом’якшення монетарної політики", - йдеться в огляді.