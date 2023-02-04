UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

НБУ оцінив ймовірність швидкого старту "плану Маршала" для України

Фото: НБУ поки що не очікує старту "плану Маршала" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ймовірність швидкої реалізації масштабного плану відбудови України ("плану Маршала") поки що становить менше 15%. НБУ не закладав цей сценарій у базовий макропрогноз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (січень 2023 року).

Як зазначається у звіті, повоєнні плани відновлення України наразі передбачають тісну співпрацю з міжнародними кредиторами та донорами. Необхідні обсяги інвестицій для відновлення ушкодженої війною інфраструктури та виробництв вимірюються вже сотнями мільярдів доларів.

"Масштабні надходження коштів на відбудову не закладено в припущення базового сценарію макроекономічного прогнозу, адже акумуляція таких ресурсів та деталізація відповідної програми наразі тривають", - зазначають в НБУ.

За очікуваннями НБУ, започаткування такого проекту в короткостроковій перспективі разом з євроінтеграційними реформами значно прискорить темпи економічного зростання. Доходи населення зростатимуть значно швидше, ніж передбачалося в базовому сценарії, що обумовлюватиме посилення фундаментального інфляційного тиску. Проте його компенсуватимуть курсові ефекти через приплив валюти в країну та зниження премії за ризик.

"Це дасть змогу НБУ раніше почати цикл пом’якшення монетарної політики", - йдеться в огляді.

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, економічна активність в Україні у 2023 році залишатиметься слабкою, а реальний ВВП зросте лише на 0,3%. Погіршення прогнозу порівняно із жовтневими оцінками зумовлене насамперед наслідками енергетичного терору, а також переглядом основного припущення щодо зниження безпекових ризиків лише з початку 2024 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк УкраїниВВП Украины