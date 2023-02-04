НБУ оценил вероятность быстрого старта "плана Маршала" для Украины

Как отмечается в отчете, послевоенные планы восстановления Украины предусматривают тесное сотрудничество с международными кредиторами и донорами. Необходимые объемы инвестиций для восстановления поврежденной войной инфраструктуры и производств измеряются сотнями миллиардов долларов.

"Масштабные поступления средств на восстановление не заложены в предположение базового сценария макроэкономического прогноза, поскокльку аккумуляция таких ресурсов и детализация соответствующей программы продолжаются", - отмечают в НБУ.

По ожиданиям НБУ, начало такого проекта в краткосрочной перспективе вместе с евроинтеграционными реформами значительно ускорит темпы экономического роста. Доходы населения будут расти гораздо быстрее, чем предполагалось в базовом сценарии, что будет обуславливать усиление фундаментального инфляционного давления. Однако его будут компенсировать курсовые эффекты из-за притока валюты в страну и снижения премии за риск.

"Это позволит НБУ раньше начать цикл смягчения монетарной политики", - говорится в обзоре.