Коли почнеться відновлення економіки України: НБУ погіршив прогноз
Економічна активність в Україні у 2023 році залишатиметься слабкою, а реальний ВВП зросте лише на 0,3%. Ще у жовтні НБУ прогнозував зростання на 4,0%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (січень 2023 року).
Погіршення прогнозу порівняно із жовтневими оцінками зумовлене насамперед наслідками енергетичного терору, а також переглядом основного припущення. Базовий сценарій нового макропрогнозу передбачає відчутне зменшення безпекових ризиків лише з початку 2024 року, тоді як раніше очікувалося зниження з середини 2023 року.
Як зазначили в НБУ, через обстріли енергетичної інфраструктури, масштабність руйнувань та нестачу обладнання для ремонту вплив дефіциту е/е на економічну діяльність зберігатиметься не лише в поточному році, а й у наступному.
"Проте базовий сценарій прогнозу передбачає відсутність нових критичних пошкоджень від обстрілів, а також успішну роботу уряду із залучення міжнародної допомоги для енергетичного сектору та інтенсивне відновлення чи заміну постраждалої інфраструктури", - йдеться в огляді.
У 2024-2025 роках зниження безпекових ризиків та відновлення повноцінної роботи чорноморських портів, м'яка фіскальна політика та пожвавлення внутрішнього попиту підтримуватимуть відновлення економіки. Утім, реальний ВВП відновить зростання, проте й надалі перебуватиме нижче свого потенційного рівня, зазначили НБУ.
Нагадаємо, в січні НБУ погіршив прогноз зростання економіки у 2023 році з 4,0% до 0,3%. Згідно з оновленим прогнозом, у 2024 році економіка зросте на 4,1% (раніше прогнозувалося зростання на 5,2%). У 2025 році зростання ВВП становитиме 6,4%.
За оцінками НБУ, у 2022 році падіння ВВП становило 30,3% (у жовтні НБУ прогнозував падіння на 31,5%).