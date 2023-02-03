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Коли почнеться відновлення економіки України: НБУ погіршив прогноз

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Україна, П'ятниця 03 лютого 2023 12:48
Коли почнеться відновлення економіки України: НБУ погіршив прогноз Фото: економіка України почне відновлюватися у 2024 році (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Економічна активність в Україні у 2023 році залишатиметься слабкою, а реальний ВВП зросте лише на 0,3%. Ще у жовтні НБУ прогнозував зростання на 4,0%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (січень 2023 року).

Погіршення прогнозу порівняно із жовтневими оцінками зумовлене насамперед наслідками енергетичного терору, а також переглядом основного припущення. Базовий сценарій нового макропрогнозу передбачає відчутне зменшення безпекових ризиків лише з початку 2024 року, тоді як раніше очікувалося зниження з середини 2023 року.

Коли почнеться відновлення економіки України: НБУ погіршив прогноз

Як зазначили в НБУ, через обстріли енергетичної інфраструктури, масштабність руйнувань та нестачу обладнання для ремонту вплив дефіциту е/е на економічну діяльність зберігатиметься не лише в поточному році, а й у наступному.

"Проте базовий сценарій прогнозу передбачає відсутність нових критичних пошкоджень від обстрілів, а також успішну роботу уряду із залучення міжнародної допомоги для енергетичного сектору та інтенсивне відновлення чи заміну постраждалої інфраструктури", - йдеться в огляді.

У 2024-2025 роках зниження безпекових ризиків та відновлення повноцінної роботи чорноморських портів, м'яка фіскальна політика та пожвавлення внутрішнього попиту підтримуватимуть відновлення економіки. Утім, реальний ВВП відновить зростання, проте й надалі перебуватиме нижче свого потенційного рівня, зазначили НБУ.

Коли почнеться відновлення економіки України: НБУ погіршив прогноз

Нагадаємо, в січні НБУ погіршив прогноз зростання економіки у 2023 році з 4,0% до 0,3%. Згідно з оновленим прогнозом, у 2024 році економіка зросте на 4,1% (раніше прогнозувалося зростання на 5,2%). У 2025 році зростання ВВП становитиме 6,4%.

За оцінками НБУ, у 2022 році падіння ВВП становило 30,3% (у жовтні НБУ прогнозував падіння на 31,5%).

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