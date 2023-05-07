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НБУ оцінив вплив на економіку України потенційної банківської кризи на Заході

Фот: НБУ дав оцінку ризику банківської кризи на Заході (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Потенційне розгортання банківської кризи в провідних країнах у разі виходу ситуації з-під контролю державних регуляторів може суттєво уповільнити світову економічну активність, загальмувати міжнародну торгівлю, погіршити доступ до ринку капіталів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (квітень 2023 року).

Як зазначається у звіті, у разі кризи спостерігатиметься відплив капіталу з ризикових активів, зокрема й країн EM (emerging markets).

Однак за поточних умов для української економіки прямий вплив буде обмеженим, оскільки Україна не виходить на міжнародні ринки капіталу, вважають в НБУ.

"Цей ризик проявиться насамперед через скорочення валютних доходів від експорту внаслідок зниження попиту та цін на сировинні товари. Частково це компенсуватиметься подальшим здешевленням енергоносіїв", - йдеться в огляді.

НБУ оцінює ймовірність Розгортання банківської кризи в провідних країнах як середню (15-25%).

Нагадаємо, побоювання банківської кризи на Заході виникли після краху банку Silicon Valley у березні 2023 року. Після цього збанкрутували ще два банки у США. Крім того, влада Швейцарії була змушена рятувати другий за розміром банк країни Credit Suisse.

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Національний банк України