НБУ оцінив вплив на економіку України потенційної банківської кризи на Заході

Як зазначається у звіті, у разі кризи спостерігатиметься відплив капіталу з ризикових активів, зокрема й країн EM (emerging markets).

Однак за поточних умов для української економіки прямий вплив буде обмеженим, оскільки Україна не виходить на міжнародні ринки капіталу, вважають в НБУ.

"Цей ризик проявиться насамперед через скорочення валютних доходів від експорту внаслідок зниження попиту та цін на сировинні товари. Частково це компенсуватиметься подальшим здешевленням енергоносіїв", - йдеться в огляді.

НБУ оцінює ймовірність Розгортання банківської кризи в провідних країнах як середню (15-25%).