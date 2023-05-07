НБУ оценил влияние на экономику Украины потенциального банковского кризиса на Западе

Как отмечается в отчете, в случае кризиса будет наблюдаться отток капитала из рисковых активов, в том числе и стран EM (emerging markets).

Однако при текущих условиях для украинской экономики прямое влияние будет ограничено, поскольку Украина не выходит на международные рынки капитала, считают в НБУ.

"Этот риск проявится, прежде всего, в сокращении валютных доходов от экспорта вследствие снижения спроса и цен на сырьевые товары. Частично это будет компенсироваться дальнейшим удешевлением энергоносителей", - говорится в обзоре.

НБУ оценивает вероятность развертывания банковского кризиса в ведущих странах как среднюю (15-25%).