UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

НБУ оцінив ситуацію на валютному ринку України

Фото: заступник голови НБУ Юрій Гелетій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк оцінює ситуацію на валютному ринку України як стабільну. Було б дивно, якби курсові очікування під час війни були позитивними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови НБУ Юрія Гелетія на брифінгу, який транслювався на Youtube.

"Ситуація на безготівковому ринку за останні два місяці суттєво покращилася і в цілому доволі стабільною", - сказав він.

За його словами, на готівковому ринку, ситуація покращилася останніми тижнями, після того, як були вирішені проблеми з доставкою готівкової валюти. "Зараз в задовільних обсягах в Україну надходить готівкова іноземна валюта, і це сприяло стабілізації ситуації", - сказав заступник голови НБУ.

Як зазначив Гелетій, опитування НБУ показують, що курсові очікування бізнесу на протязі 12 місяців близькі до поточного курсу на готівковому ринку.

"Було б дивно, якби під час війни були позитивні очікування динаміки курсу гривні. Але й драматичними ці очікування не варто називати", - сказав він.

Нагадаємо, Національний банк у співпраці з банками з 21 жовтня запровадив новий інструмент, який дасть змогу українцям захистити гривневі заощадження від ризику зростання курсу долара. Громадянин зможе вкласти певну суму зараз на депозит у доларах за курсом 36,57 грн/долар та через шість місяців отримати суму в гривнях, яка відповідатиме курсу НБУ на дату закінчення депозиту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара