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НБУ оценил ситуацию на валютном рынке Украины

Фото: заместитель главы НБУ Юрий Гелетий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк оценивает ситуацию на валютном рынке Украины как стабильную. Было бы удивительно, если бы курсовые ожидания во время войны были позитивными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Юрия Гелетия на брифинге, который транслировался на Youtube.

"Ситуация на безналичном рынке за последний месяц за последние два месяца существенно улучшилась и в целом достаточно стабильна", - сказал он.

По его словам, на наличном рынке ситуация улучшилась в последние недели, после того, как были решены проблемы с доставкой наличной валюты. "Сейчас в удовлетворительных объемах в Украину поступает наличная иностранная валюта, и это способствовало стабилизации ситуации", - сказал он.

Как отметил Гелетий, опросы НБУ показывают, что курсовые ожидания бизнеса в течение 12 месяцев близки к текущему курсу на наличном рынке.

"Было бы странно, если бы во время войны были положительные ожидания динамики курса гривны. Но и драматичными эти ожидания не следует называть", – сказал он.

Напомним, Национальный банк в сотрудничестве с банками с 21 октября ввел новый инструмент, позволяющий украинцам защитить гривневые сбережения от риска роста курса доллара. Гражданин сможет вложить определенную сумму сейчас на депозит в долларах по курсу 36,57 грн/доллар и через шесть месяцев получить сумму в гривнах, соответствующую курсу НБУ на дату окончания депозита.

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