НБУ оценил ситуацию на валютном рынке Украины

"Ситуация на безналичном рынке за последний месяц за последние два месяца существенно улучшилась и в целом достаточно стабильна", - сказал он.

По его словам, на наличном рынке ситуация улучшилась в последние недели, после того, как были решены проблемы с доставкой наличной валюты. "Сейчас в удовлетворительных объемах в Украину поступает наличная иностранная валюта, и это способствовало стабилизации ситуации", - сказал он.

Как отметил Гелетий, опросы НБУ показывают, что курсовые ожидания бизнеса в течение 12 месяцев близки к текущему курсу на наличном рынке.

"Было бы странно, если бы во время войны были положительные ожидания динамики курса гривны. Но и драматичными эти ожидания не следует называть", – сказал он.