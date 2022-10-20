НБУ оцінив ситуацію на валютному ринку України
Національний банк оцінює ситуацію на валютному ринку України як стабільну. Було б дивно, якби курсові очікування під час війни були позитивними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови НБУ Юрія Гелетія на брифінгу, який транслювався на Youtube.
"Ситуація на безготівковому ринку за останні два місяці суттєво покращилася і в цілому доволі стабільною", - сказав він.
За його словами, на готівковому ринку, ситуація покращилася останніми тижнями, після того, як були вирішені проблеми з доставкою готівкової валюти. "Зараз в задовільних обсягах в Україну надходить готівкова іноземна валюта, і це сприяло стабілізації ситуації", - сказав заступник голови НБУ.
Як зазначив Гелетій, опитування НБУ показують, що курсові очікування бізнесу на протязі 12 місяців близькі до поточного курсу на готівковому ринку.
"Було б дивно, якби під час війни були позитивні очікування динаміки курсу гривні. Але й драматичними ці очікування не варто називати", - сказав він.
Нагадаємо, Національний банк у співпраці з банками з 21 жовтня запровадив новий інструмент, який дасть змогу українцям захистити гривневі заощадження від ризику зростання курсу долара. Громадянин зможе вкласти певну суму зараз на депозит у доларах за курсом 36,57 грн/долар та через шість місяців отримати суму в гривнях, яка відповідатиме курсу НБУ на дату закінчення депозиту.