НБУ оцінив ситуацію на валютному ринку України

Національний банк оцінює ситуацію на валютному ринку України як стабільну. Було б дивно, якби курсові очікування під час війни були позитивними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови НБУ Юрія Гелетія на брифінгу, який транслювався на Youtube .

"Ситуація на безготівковому ринку за останні два місяці суттєво покращилася і в цілому доволі стабільною", - сказав він.

За його словами, на готівковому ринку, ситуація покращилася останніми тижнями, після того, як були вирішені проблеми з доставкою готівкової валюти. "Зараз в задовільних обсягах в Україну надходить готівкова іноземна валюта, і це сприяло стабілізації ситуації", - сказав заступник голови НБУ.

Як зазначив Гелетій, опитування НБУ показують, що курсові очікування бізнесу на протязі 12 місяців близькі до поточного курсу на готівковому ринку.

"Було б дивно, якби під час війни були позитивні очікування динаміки курсу гривні. Але й драматичними ці очікування не варто називати", - сказав він.