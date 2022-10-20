НБУ оценил ситуацию на валютном рынке Украины
Национальный банк оценивает ситуацию на валютном рынке Украины как стабильную. Было бы удивительно, если бы курсовые ожидания во время войны были позитивными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Юрия Гелетия на брифинге, который транслировался на Youtube.
"Ситуация на безналичном рынке за последний месяц за последние два месяца существенно улучшилась и в целом достаточно стабильна", - сказал он.
По его словам, на наличном рынке ситуация улучшилась в последние недели, после того, как были решены проблемы с доставкой наличной валюты. "Сейчас в удовлетворительных объемах в Украину поступает наличная иностранная валюта, и это способствовало стабилизации ситуации", - сказал он.
Как отметил Гелетий, опросы НБУ показывают, что курсовые ожидания бизнеса в течение 12 месяцев близки к текущему курсу на наличном рынке.
"Было бы странно, если бы во время войны были положительные ожидания динамики курса гривны. Но и драматичными эти ожидания не следует называть", – сказал он.
Напомним, Национальный банк в сотрудничестве с банками с 21 октября ввел новый инструмент, позволяющий украинцам защитить гривневые сбережения от риска роста курса доллара. Гражданин сможет вложить определенную сумму сейчас на депозит в долларах по курсу 36,57 грн/доллар и через шесть месяцев получить сумму в гривнах, соответствующую курсу НБУ на дату окончания депозита.