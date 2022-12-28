НБУ оцінив ситуацію на валютному ринку наприкінці 2022 року

"Тож НБУ надалі компенсуватиме дефіцит валюти на ньому та зберігатиме політику фіксованого обмінного курсу", - йдеться в огляді.

Водночас завдяки безпрецедентній допомозі від партнерів міжнародні резерви станом на кінець листопада вже перевищили довоєнний рівень та досягли 28 млрд доларів Цей рівень покриває три з половиною місяці майбутнього імпорту. Подальше надходження міжнародної допомоги дасть змогу підтримувати резерви на достатньому рівні, зазначається у звіті.

У НБУ нагадали, що значні розриви платіжного балансу та неритмічне надходження міжнародної допомоги в першій половині року зумовили потребу в коригуванні валютного курсу. Офіційний обмінний курс гривні до долара було знижено на 25% наприкінці липня до 36,6 гривень за долар.

"Це рішення разом із коригуванням валютних обмежень, поступовим зростанням ринкових ставок у відповідь на червневе підвищення облікової ставки, запуском "зернового коридору" послабили тиск на валютному ринку. Відтак обсяги інтервенцій НБУ скоротилися", - додали в НБУ.