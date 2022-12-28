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НБУ оцінив ситуацію на валютному ринку наприкінці 2022 року

Фото: ситуація на валютному ринку покращилася (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Валютний ринок України усе ще не здатен самостійно збалансуватися. Попит на валюту з боку бізнесу та населення залишається високим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Звіт про фінансову стабільність" НБУ.

"Тож НБУ надалі компенсуватиме дефіцит валюти на ньому та зберігатиме політику фіксованого обмінного курсу", - йдеться в огляді.

Водночас завдяки безпрецедентній допомозі від партнерів міжнародні резерви станом на кінець листопада вже перевищили довоєнний рівень та досягли 28 млрд доларів Цей рівень покриває три з половиною місяці майбутнього імпорту. Подальше надходження міжнародної допомоги дасть змогу підтримувати резерви на достатньому рівні, зазначається у звіті.

У НБУ нагадали, що значні розриви платіжного балансу та неритмічне надходження міжнародної допомоги в першій половині року зумовили потребу в коригуванні валютного курсу. Офіційний обмінний курс гривні до долара було знижено на 25% наприкінці липня до 36,6 гривень за долар.

"Це рішення разом із коригуванням валютних обмежень, поступовим зростанням ринкових ставок у відповідь на червневе підвищення облікової ставки, запуском "зернового коридору" послабили тиск на валютному ринку. Відтак обсяги інтервенцій НБУ скоротилися", - додали в НБУ.

Нагадаємо, ситуація на валютному ринку минулого тижня (19-23 грудня) покращилася: НБУ скоротив продаж доларів майже вдвічі до 441 доларів. Водночас з початку року НБУ продав рекордні 22,02 млрд доларів та 1,678 млрд євро.

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Національний банк України