НБУ оценил ситуацию на валютном рынке в конце 2022 года

"Поэтому НБУ в дальнейшем будет компенсировать дефицит валюты на нем и сохранять политику фиксированного обменного курса", - говорится в обзоре.

В то же время благодаря беспрецедентной помощи от партнеров международные резервы к концу ноября уже превысили довоенный уровень и достигли 28 млрд долларов Этот уровень покрывает три с половиной месяца будущего импорта. Дальнейшее поступление международной помощи позволит поддерживать резервы на достаточном уровне, отмечается в отчете.

В НБУ напомнили, что значительные разрывы платежного баланса и неритмичное поступление международной помощи в первой половине года обусловили потребность в корректировке валютного курса. Официальный обменный курс гривны по отношению к доллару был снижен на 25% в конце июля до 36,6 гривен за доллар.

"Это решение вместе с корректировкой валютных ограничений, постепенным ростом рыночных ставок в ответ на июньское повышение учетной ставки, запуском "зернового коридора" ослабили давление на валютном рынке. Следовательно, объемы интервенций НБУ сократились", - добавили в НБУ.