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НБУ оценил ситуацию на валютном рынке в конце 2022 года

Фото: ситуация на валютном рынке улучшилась (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Валютный рынок Украины все еще не способен самостоятельно сбалансироваться. Спрос на валюту со стороны бизнеса и населения остается высоким.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Отчет о финансовой стабильности" НБУ.

"Поэтому НБУ в дальнейшем будет компенсировать дефицит валюты на нем и сохранять политику фиксированного обменного курса", - говорится в обзоре.

В то же время благодаря беспрецедентной помощи от партнеров международные резервы к концу ноября уже превысили довоенный уровень и достигли 28 млрд долларов Этот уровень покрывает три с половиной месяца будущего импорта. Дальнейшее поступление международной помощи позволит поддерживать резервы на достаточном уровне, отмечается в отчете.

В НБУ напомнили, что значительные разрывы платежного баланса и неритмичное поступление международной помощи в первой половине года обусловили потребность в корректировке валютного курса. Официальный обменный курс гривны по отношению к доллару был снижен на 25% в конце июля до 36,6 гривен за доллар.

"Это решение вместе с корректировкой валютных ограничений, постепенным ростом рыночных ставок в ответ на июньское повышение учетной ставки, запуском "зернового коридора" ослабили давление на валютном рынке. Следовательно, объемы интервенций НБУ сократились", - добавили в НБУ.

Напомним, ситуация на валютном рынке на прошлой неделе (19-23 декабря) улучшилась: НБУ сократил продажу долларов почти вдвое до 441 долларов. В то же время с начала года НБУ продал рекордные 22,02 млрд. долларов и 1,678 млрд. евро.

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Национальный банк Украины