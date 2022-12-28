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НБУ оцінив ситуацію на валютному ринку наприкінці 2022 року

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Україна, Середа 28 грудня 2022 15:43
НБУ оцінив ситуацію на валютному ринку наприкінці 2022 року Фото: ситуація на валютному ринку покращилася (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Валютний ринок України усе ще не здатен самостійно збалансуватися. Попит на валюту з боку бізнесу та населення залишається високим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Звіт про фінансову стабільність" НБУ.

"Тож НБУ надалі компенсуватиме дефіцит валюти на ньому та зберігатиме політику фіксованого обмінного курсу", - йдеться в огляді.

НБУ оцінив ситуацію на валютному ринку наприкінці 2022 року

Водночас завдяки безпрецедентній допомозі від партнерів міжнародні резерви станом на кінець листопада вже перевищили довоєнний рівень та досягли 28 млрд доларів Цей рівень покриває три з половиною місяці майбутнього імпорту. Подальше надходження міжнародної допомоги дасть змогу підтримувати резерви на достатньому рівні, зазначається у звіті.

У НБУ нагадали, що значні розриви платіжного балансу та неритмічне надходження міжнародної допомоги в першій половині року зумовили потребу в коригуванні валютного курсу. Офіційний обмінний курс гривні до долара було знижено на 25% наприкінці липня до 36,6 гривень за долар.

"Це рішення разом із коригуванням валютних обмежень, поступовим зростанням ринкових ставок у відповідь на червневе підвищення облікової ставки, запуском "зернового коридору" послабили тиск на валютному ринку. Відтак обсяги інтервенцій НБУ скоротилися", - додали в НБУ.

НБУ оцінив ситуацію на валютному ринку наприкінці 2022 року

Нагадаємо, ситуація на валютному ринку минулого тижня (19-23 грудня) покращилася: НБУ скоротив продаж доларів майже вдвічі до 441 доларів. Водночас з початку року НБУ продав рекордні 22,02 млрд доларів та 1,678 млрд євро.

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Національний банк України
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