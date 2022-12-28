ua ru
Ср, 28 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

НБУ оценил ситуацию на валютном рынке в конце 2022 года

Новина українською →
Украина, Среда 28 декабря 2022 15:43
НБУ оценил ситуацию на валютном рынке в конце 2022 года Фото: ситуация на валютном рынке улучшилась (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Валютный рынок Украины все еще не способен самостоятельно сбалансироваться. Спрос на валюту со стороны бизнеса и населения остается высоким.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Отчет о финансовой стабильности" НБУ.

"Поэтому НБУ в дальнейшем будет компенсировать дефицит валюты на нем и сохранять политику фиксированного обменного курса", - говорится в обзоре.

НБУ оценил ситуацию на валютном рынке в конце 2022 года

В то же время благодаря беспрецедентной помощи от партнеров международные резервы к концу ноября уже превысили довоенный уровень и достигли 28 млрд долларов Этот уровень покрывает три с половиной месяца будущего импорта. Дальнейшее поступление международной помощи позволит поддерживать резервы на достаточном уровне, отмечается в отчете.

В НБУ напомнили, что значительные разрывы платежного баланса и неритмичное поступление международной помощи в первой половине года обусловили потребность в корректировке валютного курса. Официальный обменный курс гривны по отношению к доллару был снижен на 25% в конце июля до 36,6 гривен за доллар.

"Это решение вместе с корректировкой валютных ограничений, постепенным ростом рыночных ставок в ответ на июньское повышение учетной ставки, запуском "зернового коридора" ослабили давление на валютном рынке. Следовательно, объемы интервенций НБУ сократились", - добавили в НБУ.

НБУ оценил ситуацию на валютном рынке в конце 2022 года

Напомним, ситуация на валютном рынке на прошлой неделе (19-23 декабря) улучшилась: НБУ сократил продажу долларов почти вдвое до 441 долларов. В то же время с начала года НБУ продал рекордные 22,02 млрд. долларов и 1,678 млрд. евро.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины
NEWS
Смогут сбивать Shahed. Украина планирует разработать дроны класса "воздух-воздух"
Смогут сбивать Shahed. Украина планирует разработать дроны класса "воздух-воздух"
DAILY
Сергей Марченко: Запад не планировал давать Украине деньги, потому что не планировал войну
Ростислав Шаправскийглавный редактор Сергей Марченко: Запад не планировал давать Украине деньги, потому что не планировал войну