НБУ оцінив ситуацію на "хаотичному" ринку нерухомості України

Ринок нерухомості наразі не створює ризиків для фінансової стабільності в Україні через майже повне припинення іпотечного кредитування та через низьку кількість угод з купівлі-продажу житла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробила директор Департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова під час презентації "Звіту про фінансову стабільність", яка транслювалася на Youtube .

"Ринок перебуває в дисбалансі. Попит дуже слабкий, дуже повільно відновлюється і дуже нестабільний, він значно залежить від безпекової ситуації в регіонах і для його відновлення необхідно суттєве покращення безпекових умов та закінчення війни", - сказала вона.

Згідно зі звітами нотаріусів, за перші три квартали 2022 року було укладено трохи більше чверті від кількості угод за аналогічний період торік.

Ілюзія зростання цін

Як зазначається у звіті НБУ, заявлені гривневі ціни зростають лише на первинному ринку нерухомості, найшвидше - на заході країни. За даними ЛУН, у Києві ціни на новобудови за січень - листопад цього року зросли на близько 40%, а у Львові - вдвічі швидше.

"Основним чинником здорожчання новобудов залишається намагання забудовників компенсувати зростання собівартості будівництва. Однак, зважаючи на те, що попиту на новобудови майже немає, зростання цін відображає переважно побажання продавців, а не ринкові умови", - йдеться в огляді.

За оцінкою НБУ основні угоди відбуваються на вторинному ринку, проте ціни в цьому сегменті досить волатильні. "Рушії цін на вторинному ринку не завжди раціональні: умови продажу залежать від значної кількості унікальних чинників та мотивів сторін угоди. Така хаотичність зберігатиметься і надалі, поки ринок малоактивний", - йдеться в документі.

Ринок оренди

Як зазначили в НБУ, ринок оренди житла швидко та відчутно реагує на зміну макросередовища та безпекових умов. Після весняного падіння попит тут залишається низьким, без сталих ознак поліпшення. Ціна оренди після періоду високої волатильності протягом перших місяців війни стабілізувалася на рівні в середньому на 40% нижче рівня лютого.

Про те, що ринок нерухомості зараз далекий від рівноваги, свідчить і відношення "ціна до оренди", яке з березня суттєво зросло і зараз сягає історично найвищих значень. За цим критерієм ринок можна вважати збалансованим, якщо це відношення близьке до довгострокового середнього рівня. Низькі ціни на оренду порівняно з цінами на нерухомість також стримуватимуть попит надалі.

"За ціновим критерієм нині оренда житла видається кращою альтернативою, ніж купівля, і ця ситуація зберігатиметься тривалий час", - йдеться в огляді НБУ.