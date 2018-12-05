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НБУ оцінює прибуток банків з початку року на рівні 15 млрд гривень

Новини » Фінанси    05.12.2018 - 13:25
НБУ оцінює прибуток банків з початку року на рівні 15 млрд гривень
Фото: Катерина Рожкова (прес-служба НБУ)

Банківська система може отримати прибуток за підсумками року вперше за останні п'ять років

Підсумки роботи банківської системи України за 11 місяців 2018 року досить позитивні. Про це сьогодні на засіданні "круглого столу" заявила перший заступник глави Національного банку Катерина Рожкова, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначила Рожкова, банківська система в 2018 році працює з прибутком, який становить близько 15 млрд грн.

"У післякризовий період ми бачимо стійку тенденцію до прибуткової роботи банківській системі", - додала вона.

Заступник голови НБУ назвала основні джерела доходів банків: процентний дохід, який є класичним для банків, та комісійний дохід, що зростає завдяки зростанню споживчого кредитування.

"У витратах суттєво скоротилися обсяги, які банки направляють на формування резервів", - повідомила Рожкова.

Зазначимо, що за весь 2017 рік всі банки України отримали 26,472 млрд грн збитків. У 2016 році збитки банків склали 159,388 млрд грн, в 2015 році - 66,6 млрд грн, у 2014 році - 52,966 млрд грн.

Нагадаємо, що протягом 2014-2018 років в Україні збанкрутувало більшість банків. За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на 1 жовтня в реєстрі учасників ФГВФО налічувався 81 банк-учасник. В одному банку була введена тимчасова адміністрація, ще 92 банки перебували у стадії ліквідації.

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