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В НБУ оценили влияние коронавируса на экономику Украины

Новости » Экономика     04.03.2020 - 12:01
В НБУ оценили влияние коронавируса на экономику Украины
Фото: Дмитрий Сологуб (пресс-служба НБУ)

С одной стороны, падают цены на экспорт, с другой - снижаются цены на нефть и газ

В Национальном банке пока не видят значительных негативных тенденций для экономики Украины из-за распространения коронавируса по миру. Об этом сказал заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб, сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметил Сологуб, сейчас уже видны первые сигналы того, что китайская экономика замедляется, что влияет на экономику торговых партнеров Китая.

"Но Украина, скорее всего, окажется не в первой группе влияния. В первой группе влияния те страны, которые мощно встроены в производственную цепочку Китая", - сказал он.

Сологуб напомнил, что около трети экспорта руды идет в Китай, то есть Украина тоже зависит от китайской промышленности.

"Но почти 50% нашего экспорта - это пищевая продукция в различных ее компонентах. А этот сегмент страдает все же меньше. Там могут быть логистические проблемы, но не больше", - отметил заместитель главы НБУ.

По его словам, еще один важный аспект - цены. "Пока мы видим, что эффект падения цен на наш импорт (в первую очередь на нефть и газ) значительно перевешивает эффект падения цен нашего экспорта (тех самых черных металлов и руды)", - сказал Сологуб.

"То есть пока значительных негативных тенденций из-за коронавируса мы не видим", - констатировал заместитель председателя НБУ.

Отметим, по данным НБУ, в феврале 2020 года мировые товарные и финансовые рынки находились под влиянием неопределенности относительно эффекта от распространения коронавируса на мировую экономику.

Напомним, Федеральная резервная система США 3 марта приняла срочное решение о снижении базовой процентной ставки на 0,5% до 1-1,25% годовых. Как отметили в ФРС, основы экономики США остаются сильными, однако коронавирус создает растущие риски для экономической активности.

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