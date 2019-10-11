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У НБУ оцінили плани уряду щодо прискорення зростання економіки

Новини » Економіка    11.10.2019 - 13:00
У НБУ оцінили плани уряду щодо прискорення зростання економіки
Фото: Дмитро Сологуб (прес-служба НБУ)

Для прискорення зростання економіки вище 5% на рік потрібні структурні реформи

Мета нового уряду України досягти 40%-го зростання економіки - дуже амбітна, і для цього необхідно провести структурні реформи. Про це інтерв'ю РБК-Україна сказав заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб.

Як зазначив Сологуб, теоретично таке зростання економіки, яке планує Кабмін, узгоджується з інфляційної метою НБУ у 5%, яка може бути досягнута в наступному році.

"Що таке низька інфляція? Це фундамент для сталого зростання економіки. Немає жодної країни у світі, яка мала б стабільне економічне зростання при високих темпах інфляції", - нагадав він.

Як зазначив Сологуб, досягти зростання ВВП на 7% на рік неможливо за рахунок споживання.

"Драйвером повинні бути інвестиції. У нас, наприклад, відношення частки інвестицій до ВВП становить 17-18%. А в інших країнах з темпами зростання ВВП вище 5% співвідношення частки інвестицій до ВВП досягає 25-30%. Тобто темпи зростання інвестицій потрібно забезпечувати на рівні 20% на рік. А для цього потрібні структурні реформи", - сказав він.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики України капітальні інвестиції зросли за перше півріччя 2019 року на 12,3%, в той час як в першому кварталі спостерігався ріст на 17,8%.

Відзначимо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук на початку вересня заявив, що економіка України протягом наступних п'яти років зросте на 40%. Як зазначив прем'єр, уряд розраховує на зростання ВВП не менше 5% у 2020 році і не менше 7% в наступні роки, що в сукупності дасть 40% за п'ять років.

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