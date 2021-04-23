НБУ оценил выгоду от газового контракта 2019 года с Россией в полмиллиарда долларов

Как отмечается в обзоре, в течение 2020 года "Оператор ГТС Украины" прокачал в Европу 55,8 млрд кубометров российского газа (на 38% меньше, чем в 2019 году). Причинами такого сокращения были более низкий спрос на газ из-за пандемии, значительные запасы в европейских хранилищах, в том числе из-за теплой зимы 2020 года, и запуск новых обходных газопроводов.

Однако в связи с положениями контракта Украина получила 2,1 млрд долларов за услуги транзита, что лишь на 21% меньше, чем в 2019 году.

"Таким образом, выгода от реализации принципа "качай или плати" составляла около 300 млн долларов", - говорится в документе.

Более того, из-за повышения спроса и цен на газ в ЕС в конце 2020 года "Газпром" в IV квартале забронировал дополнительные транзитные мощности и уплатил за них еще 30 млн долларов.

Кроме того, в процессе анбандлинга ОГТСУ заключил с операторами ГТС соседних стран ряд прямых межоператорских соглашений. В условиях действия нового транзитного контракта это дало возможность предоставлять участникам рынка новые виды услуг, а именно виртуальный реверс и шорт-холл, который можно использовать в режиме "таможенного склада", то есть хранения газа в хранилищах Украины без уплаты таможенных платежей. В результате 45% общего объема транспортировки газа из ЕС в Украину (около 7,2 млрд кубометров) было осуществлено путем виртуального реверса. По оценкам, экономия на виртуальном реверсе составляет около 20 долларов за тысячу кубометров, поэтому его использование позволило клиентам ОГТСУ сэкономить около 143 млн долларов.

Услуга шорт-холл также пользовалась значительным спросом на фоне низких цен на газ и заполненности ПХГ в странах ЕС. В течение 2020 года 60% общего объема поступлений газа в "таможенный склад" (или 6,1 млрд кубометров) было осуществлено в пределах этой услуги, отметили в НБУ.

В целом поступления от транзита газа в рамках услуги шорт-холл в течение 2020 года составили около 25 млн долларов. Кроме того, пользователи услуги шорт-холл также оплатили хранение газа в украинских ПХГ на сумму около 50 млн долларов.

"Таким образом, общие выгоды от нового транзитного контракта в 2020 году составили около 0,5 млрд долларов, что несколько смягчило потери от ожидаемого снижения транзита газа", - говорится в обзоре.