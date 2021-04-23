НБУ оцінив вигоду від газового контракту 2019 року з Росією у півмільярда доларів

Як зазначається в огляді, протягом 2020 року "Оператор ГТС України" прокачав до Європи 55,8 млрд кубометрів російського газу (на 38% менше, ніж у 2019 році). Причинами такого скорочення були нижчий попит на газ через пандемію, значні запаси в європейських сховищах, в тому числі через теплу зиму 2020 року, та запуск нових обхідних газопроводів.

Однак, згідно з положеннями контракту Україна отримала 2,1 млрд доларів за послуги транзиту, що лише на 21% менше, ніж у 2019 році.

"Таким чином, вигода України від реалізації принципу "качай або плати" становила близько 300 млн доларів", - йдеться в документі.

Більше того, через підвищення попиту та цін на газ у ЄС наприкінці 2020 року "Газпром" у IV кварталі забронював додаткові транзитні потужності та сплатив за них ще 30 млн доларів.

Крім того, у процесі анбандлінгу ОГТСУ уклав з операторами ГТС сусідніх країн низку прямих міжоператорських угод. В умовах дії нового транзитного контракту це дало змогу надавати учасникам ринку нові види послуг, а саме віртуальний реверс та шорт-хол, який можна використовувати в режимі "митного складу", тобто зберігання газу в сховищах України без сплати митних платежів. У результаті 45% загального обсягу транспортування газу з ЄС в Україну (близько 7,2 млрд кубометрів) було здійснено шляхом віртуального реверсу. За оцінками, економія на віртуальному реверсі становить близько 20 доларів за тисячу кубометрів, відтак його використання дало змогу клієнтам ОГТСУ зекономити близько 143 млн доларів.

Послуга шорт-хол також користувалася значним попитом на тлі низьких цін на газ та заповненості ПСГ у країнах ЄС. Протягом 2020 року 60% загального обсягу надходжень газу в "митний склад" (або 6, 1 млрд кубометрів) було здійснене в межах цієї послуги, зазначили в НБУ.

Загалом надходження від транзиту газу в рамках послуги шорт-хол протягом 2020 року становили близько 25 млн доларів. Крім того, користувачі послуги шорт-хол також оплатили зберігання газу в українських ПСГ на суму близько 50 млн доларів.

"Таким чином, загальні вигоди від нового транзитного контракту у 2020 році становили близько 0,5 млрд доларів, що дещо пом'якшило втрати від очікуваного зниження транзиту газу", - йдеться в огляді.