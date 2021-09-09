НБУ оценил влияние роста газовых цен на уровень инфляции в Украине

Повышение цен на газ в Украине будет иметь умеренный эффект на потребительскую инфляцию в Украине на уровне 0,2 процентных пункта в 2021 году. Еще столько же добавит связанное с газом повышение тарифов на отопление и горячую воду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Сергея Николайчука на брифинге, который транслировался на Youtube .

"Если говорить о прямом переносе на потребительские цены, то по результатам этого года мы сильного переноса не видим из-за введения механизма годовых контрактов. Всего за год мы ожидаем, что цена на газ для конечных потребителей вырастет примерно на 10%. Это будет иметь влияние в общий индекс потребительских цен около 0,2 п.п.", - сказал он.

По его словам, также будут косвенные эффекты, связанные с повышением цен на отопление и горячую воду, что даст такой же эффект - 0,2 п.п.

Николайчук напомнил, что фактор газа в экономике Украины значительно упал. "Если мы сравниваем сегодняшнюю ситуацию с той, которая была 10-15 лет назад, когда импорт газа в Украину превышал 10 млрд долларов, то конечно это влияние уже не настолько ощутимо".