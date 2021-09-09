НБУ оцінив вплив зростання газових цін на рівень інфляції в Україні

Підвищення цін на газ в Україні матиме помірний ефект на споживчу інфляцію в Україні на рівні 0,2 відсоткових пунктів у 2021 році. Ще стільки ж додасть пов’язане підвищення тарифів на опалення та гарячу воду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука на брифінгу, який транслювався на Youtube .

"Якщо говорити про прямий перенос на споживчі ціни, то за результатами цього року ми сильного переносу не бачимо через запровадження механізму річних контрактів. Загалом за рік ми очікуємо, що ціна на газ для кінцевих споживачів зросте приблизно на 10%. Це буде мати вплив в загальний індекс споживчих цін близько 0,2 в.п.", - сказав він.

За його словами, також будуть непрямі ефекти, пов’язані з підвищенням цін на опалення та гарячу воду, що дасть такий самий ефект - 0,2 в.п.

Ніколайчук нагадав, що фактор газу в економіці України значно впав. "Якщо ми порівнюємо сьогоднішню ситуацію з тією, яка була 10-15 років тому, коли імпорт газу в Україну перевищував 10 млрд доларів, то звичайно цей вплив вже не настільки відчутний.