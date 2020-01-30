НБУ оцінив зростання економіки України в 2019 році

Фото: Яків Смолій (РБК-Україна)

Економіка зросла нижче попереднього прогнозу НБУ

Національний банк України (НБУ) оцінює зростання валового внутрішнього продукту України у 2019 році на рівні 3,3%. Про це сьогодні на брифінгу сказав голова НБУ Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Смолій, НБУ очікує, що зростання ВВП у 2019 році було на рівні 3,3%.

Нагадаємо, в жовтні 2019 року Національний банк України (НБУ) поліпшив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні у 2019 році з 3,0% до 3,5%. Крім того, НБУ поліпшив прогноз зростання ВВП України у 2020 році з 3,2% до 3,5%. Також НБУ прогнозував зростання ВВП у 2021 році на 4,0%.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів очікує, що економіка України буде зростати на рівні минулих років - на 3,7%. Такі цифри закладені у законі про держбюджет-2020, який ухвалила Верховна рада.

Як повідомляло РБК-Україна, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у 2018 році зріс на 3,3% в порівнянні з 2017 роком. Таким чином, зростання став максимальним за останні сім років.