НБУ оценил потери металлургов от блокирования Россией Керченского пролива

Фото: Дмитрий Сологуб (пресс-служба НБУ)

Потери экспортеров пока незначительны

В НБУ пока не видят значительных потерь украинских экспортеров из-за блокирования Россией Керченского пролива. Об этом сегодня на брифинге сказал заместитель председателя Национального банка Дмитрий Сологуб, сообщает корреспондент РБК-Украина

Он отметил, что индикатором может быть валютный рынок, где за последние недели не наблюдается падения объемов продажи валютной выручки.

"Мы говорили об этом с компаниями металлургического сектора. И мы видим, что значительного эффекта нет. Возможно, он будет в дальнейшем, но по последним сообщениям судоходство возобновилось через Керченский пролив", - сказал он.

Кроме того, отметил Сологуб, эта ситуация не нова и металлурги с лета начали переориентировать свои потоки через порты Черного моря.

"Пока мы не видим эффекта", - добавил заместитель главы НБУ.

Напомним, ранее спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер заявил, что европейские союзники США могут запретить российским судам, которые прибывают из оккупированного РФ Крыма или Азовского моря, заходить в европейские порты.

Президент Украины Петр Порошенко во время совместного брифинга с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом отметил, что в рамках применения санкций за агрессию в Азовском море российским судам могут запретить заходить в порты США и стран НАТО.