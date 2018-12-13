НБУ оцінив втрати металургів від блокування Росією Керченської протоки

Фото: Дмитро Сологуб (прес-служба НБУ)

Втрати експортерів поки що незначні

У НБУ поки що не бачать значних втрат українських експортерів через блокування Росією Керченської протоки. Про це сьогодні на брифінгу сказав заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб, повідомляє кореспондент РБК-Україна

Він зазначив, що індикатором може буди валютний ринок, де за останні тижні не спостерігається падіння обсягів продажу валютної виручки.

"Ми говорили про це з компаніями металургійного сектору. І ми бачимо, що значного ефекту немає. Можливо, він буде у подальшому, але за останніми повідомленнями судноплавство відновилося через Керченську протоку", - сказав він.

Крім того, зазначив Сологуб, ця ситуація не нова і металурги з літку почали переорієнтувати свої потоки через порти Чорного моря.

"Наразі ми не бачимо ефекту", - додав заступник голови НБУ.

Нагадаємо, раніше спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер заявив, що європейські союзники США можуть заборонити російським судам, які прибувають з окупованого РФ Криму або Азовського моря, заходити в європейські порти.

Президент України Петро Порошенко під час спільного брифінгу з віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом сказав, що у рамках застосування санкцій за агресію в Азовському морі російським суднам можуть заборонити заходити в порти США і країн НАТО.