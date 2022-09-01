НБУ оценил потери банков Украины из-за войны

В результате полномасштабной войны украинские банки понесли потери от операционного риска: перебои в деятельности, потеря активов из-за захвата территорий, недополучение доходов и тому подобное.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Первин Дадашову, директора департамента финансовой стабильности НБУ, которую цитирует пресс-службу НБУ.
По ее данным, в мае банки оценили суммарные потери от операционного риска в 6,6 млрд грн, в том числе потери от уничтожения или утраты имущества в сумме около 700 млн грн. Сейчас оценивания продолжается, суммы убытков возрастают, однако они не является катастрофическим, отметила она.
Потери банков от реализации кредитного риска - неспособности должников обслуживать в дальнейшем свои обязательства - будут весомее отметила Дадашова. НБУ оценивает как минимум в более 20% потенциальные потери стоимости кредитного портфеля. В течение января-июля банки уже отразили резервы под потери по кредитам на уровне более 70 млрд гривен.
Дадашова добавила, что потери от ухудшения качества кредитов приведут к снижению капитала банков. В то же время НБУ вместе с банками работает над сохранением устойчивости банковской системы и после признания и корректного отражения банками потерь предоставит финучреждениям достаточно времени для восстановления капитала.
Как сообщало РБК-Украина, банки сформировали значительные объемы резервов под ожидаемые убытки из-за последствий войны. За 7 месяцев 2022 года отчисления в резервы выросли в 12 раз по сравнению с январем-июнем 2021 года - до 73,560 млрд гривен.
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