НБУ оцінив втрати банків України через війну

Унаслідок повномасштабної війни українські банки зазнали втрат від операційного ризику: перебої в діяльності, втрата активів через захоплення територій, недоотримання доходів тощо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Первін Дадашову, директорку Департаменту фінансової стабільності НБУ, яку цитує прес-службу НБУ.
За її даними, у травні банки оцінили сумарні втрати від операційного ризику у 6,6 млрд грн, у тому числі втрати від знищення або втрати майна в сумі близько 700 млн грн. Наразі оцінювання триває, суми збитків зростають, проте вони не є катастрофічним, зазначила вона.
Втрати банків від реалізації кредитного ризику - неспроможності боржників обслуговувати надалі свої зобов’язання - будуть вагомішими зазначила Дадашова. НБУ оцінює щонайменше в понад 20% потенційні втрати вартості кредитного портфеля. Протягом січня-липня банки вже відобразили резерви під втрати за кредитами на рівні понад 70 млрд гривень.
Дадашова додала, що втрати від погіршення якості кредитів призведуть до зниження капіталу банків. Водночас НБУ разом із банками працює над збереженням стійкості банківської системи та після визнання й коректного відображення банками втрат надасть фінустановам достатньо часу для відновлення капіталу.
Як повідомляло РБК-Україна, банки сформували значні обсяги резервів під очікувані збитки через наслідки війни. За 7 місяців 2022 року відрахування в резерви зросли в 12 разів порівняно з січнем-червнем 2021 року - до 73,560 млрд гривень.
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