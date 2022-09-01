НБУ оцінив втрати банків України через війну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Первін Дадашову, директорку Департаменту фінансової стабільності НБУ, яку цитує прес-службу НБУ .

За її даними, у травні банки оцінили сумарні втрати від операційного ризику у 6,6 млрд грн, у тому числі втрати від знищення або втрати майна в сумі близько 700 млн грн. Наразі оцінювання триває, суми збитків зростають, проте вони не є катастрофічним, зазначила вона.

Втрати банків від реалізації кредитного ризику - неспроможності боржників обслуговувати надалі свої зобов’язання - будуть вагомішими зазначила Дадашова. НБУ оцінює щонайменше в понад 20% потенційні втрати вартості кредитного портфеля. Протягом січня-липня банки вже відобразили резерви під втрати за кредитами на рівні понад 70 млрд гривень.

Дадашова додала, що втрати від погіршення якості кредитів призведуть до зниження капіталу банків. Водночас НБУ разом із банками працює над збереженням стійкості банківської системи та після визнання й коректного відображення банками втрат надасть фінустановам достатньо часу для відновлення капіталу.