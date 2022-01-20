НБУ оценил попытку правительства административно сдержать цены в Украине

Решение Кабинета министров ограничить торговую наценку на ряд продовольственных товаров существенно не повлияет на инфляцию. Кроме того, НБУ отдает предпочтение рыночным, а не административным мерам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Сергея Николайчука на брифинге, который транслировался на Youtube.
Как отметил Николайчук, НБУ не дает оценку действиям правительства, а только оценивает влияние его решений.
По его словам, влияние госрегулирования на инфляционные процессы будет "довольно ограниченным вследствие того, что текущий инфляционный всплеск вызван ростом себестоимости продукции, а не расширением потребительского спроса, который обычно приводит к расширению наценки, собственно на регулирование которой нацелены последние решения правительства".
Николайчук напомнил о том, что НБУ последовательно выступает за рыночные методы управления инфляционными процессами.
Напомним, Кабинет министров Украины ввел предельный уровень торговой надбавки на некоторые продукты. До конца действия карантина розничные торговцы не могут устанавливать наценку выше 10%.